Bisiklet yoluna parka büyük tepki

Ulaşım veya spor amaçlı bisiklet kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Başkent Lefkoşa ile Gönyeli’de belediyenin yaptığı uzun bisiklet yolları ise bisiklet tutkunlarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Trafikten etkilenmeden ve güvenli şekilde bisiklet sürmek isteyen Gönyeli’deki bisiklet tutkunları ise sık sık, fotoğraftakine benzer kötü sürprizlerle karşılaşıyor.

Bisiklet tutkunu bir çift bisiklet yoluna park eden aracı fotoğraflayarak tepkisini dile getirdi. Yaşanan durumu saygısızlık olarak niteleyen bisikletli çift, belediyeleri de yaptırdıkları bisiklet yollarını saygısız sürücülerin işgaline karşı denetlemeye çağırdı.