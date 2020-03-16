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Yarın saat 14.00’te seçimlerin ertelenmesi konusu ele alınacak

16 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’de temsil edilen partilerin başkan ve temsilcilerinin ortak talebi üzerine yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıya parti liderleri ve temsilcilerinin yanında, Cumhuriyet Meclisi Başkan’ı Teberrüken Uluçay, Yüksek Seçim Kurulu Başkan’ı Narin Ferdi Şefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katılacak. Toplantıda partilerin konsensüsle Cumhurbaşkanı’na bildirdikleri ve kamuoyuna açıkladıkları seçimlerin ertelenmesi konusu ele alınacak. Bu konuda izlenmesi gereken yol üzerinde ortak anlayış geliştirilmeye çalışılacak.




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