Büyükkonuk Belediyesi yardım çağrısı

4 aylık maaş alacakları olması sebebiyle Büyükkonuk Belediyesinde süresiz grevde bulunan ve evine en temel ihtiyaçlarını götürmekde zorlanan çalışanlarımız için maddi manevi her türlü destek için sendikamız aracılığı ile çağrıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımıza temel ihtiyaçları , temizlik malzemesi gibi erzak yardımına ilaveten maddi yardımda bulunmak isteyenler ise aşağıdaki hesap numarasından yardımda bulunabilirler; Ayrıca diğer işyerlerinde üyemiz olan çalışanlarımızdan dilemeleri halinde işyerlerindeki muhasebe bölümlerinden diledikleri miktarı sendikamız adına bağışta bulunabilirler. Bu zor günlerde Büyükkonuk Belediyesi emekçileri ile şimdiden her türlü maddi ve manevi desteğini sağlayan dayanışmasını gösteren kurum ve kişilere teşekkür ederiz.