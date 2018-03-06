Yarım sezonda 10 gol Son iki haftada 9 gol

K-Pet 1.Lig’de 14 haftalık liderlik koltuğunu kaybeden Gönyeli, sezonun ikinci devresinde geri geri gidiyor

ARA TRANSFERLERLE GELEN DEĞİŞİM:

Genç teknik adam Emre Perçinci’nin çalıştırdığı Gönyeli sezonun ilk devresindeki 15 maçta 25 gol atıp 10 gol yemişti ve sadece 2 kez mağlup olmuştu. Devre arasında yapılan transferlerin ardından Perçinci’nin Gönyeli’si oynadığı 6 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, 12 gol attı, 14 gol yedi

Ahmet ÖZSOY

Futbol severler tarafından Süper Lig’de görülmesi beklenen ülkemizin köklü camialarından Gönyeli, geçtiğimiz sezon play-off maçlarında kaybettiği Süper Lig’e yükselme fırsatını son haftalardaki kötü gidişatın ardından “bu yıl da kaybedecek mi” diye kafalarda soru işaretleri yaratmaya başladı.

Genç teknik adam Emre Perçinci ile sezonun ilk devresinde adeta ligin tozunu atan Gönyeli, 6ıncı haftada ele geçirdiği liderlik koltuğunu 14 hafta kimseye kaptırmadı.

Ligin ilk devresinde oynadığı 15 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet dışında puan kaybetmeyen ve 25 gol atıp 10 gol yiyerek sezonun ilk devresini tamamlayan Gönyeli’de şu anda işler yolunda gitmiyor.

Devre arasında kadrodaki bazı oyuncularla yolları ayıran ve takıma yeni transferler dahil olarak ikinci devre maçlarını sürdüren Gönyeli’de alınan neticelere baktığımızda belli ki bir şeyler tutmadı.

Son 2 maçta 9 gol yedi

Sezonun ilk devresinde 15 maçta toplam 10 gol yiyen Gönyeli son 2 haftada 9 gol yedi. Sezonun ikinci devresinde geride kalan 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Gönyeli 12 gol atıp kalesinde 14 gol yedi.

İkinci devredeki istikrarsız sonuçlar karşısında 6ıncı hafta ele geçirdiği liderlik koltuğunu 20’inci hafta itibarı ile kaybeden Gönyeli, şu anda liderin 4 puan, üçüncü sıradaki takımın 6 puan önünde ikinci sırada bulunuyor.

İlk devrenin gerisinde

Teknik adam Emre Perçinci ile sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet 2 beraberlik elde eden Gönyeli, 10 gol atıp kalesinde 3 gol yemişti ve ligin zirvesine oturmuştu.

İkinci devrenin ilk 6 haftası sonunda ise 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Gönyeli eksi iki (-2) gol averajı ile de kendisine yakışmayan bir grafik çizmiş durumda.