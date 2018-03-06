Binatlı yarışa geri döndü: 0-2

K-Pet Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Binatlı deplasmanda Doğan Türk Birliği’ni mağlup etmeyi başardı

GOLLER SON 10 DAKİKADA:

Zorlu Doğan deplasmanından 2-0 galip ayrılmayı başaran Binatlı’ya galibiyeti getiren goller son 10 dakikada geldi. Konuk takım 81’de Şenol ile öne geçerken, uzatma dakikasında ise Peter ile skoru belirleyen golü buldu

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Ozan Kel.

DTB: Ozan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Koral, Quadri Rahem, Emek, Ahmet Coşkun, Adjeman (Dk.64 Aydın), Selim (Dk.85 Tunahan), Okafor, Kenan.

Binatlı: Yusuf, Reşit, Erbay, Kemal Yıldırım, Çağdaş, John Bello, Burak, Mehmet Erol(Dk.84 Mehmet Neşe), Şenol, Kemal Uçaner (Dk.81 Erencan), Peter (Dk.90+4 Mustafa)

Goller: Dk.81 Şenol, Dk.90+3 Peter (Binatlı)

K-Pet Süper Ligde 21.haftanın kapanış maçında Doğan Türk Birliği konuk ettiği Binatlı’ya 2-0 mağlup olarak liderin 6 puan gerisinde kaldı. Binatlı ise Hasan Topaloğlu yönetiminde ilk galibiyetine imza atmış oldu.

Önemli anlar:

Dk.12 Okafor’un ceza alanı içerisinde vuruşunda top kaleci Yusuf’un ayağında kornere çıktı.

Dk.20 Koral’ın uzak mesafeden şutunda top direği sıyırıp auta çıktı.

Dk.25 Ahmet Sönmez’in kafa vuruşunda top kaleci Yusuf’ta kaldı.

İlk devre 0-0 sona erdi.

Dk.55 Mehmet Erol’un ortasında Şenol kafayı vurdu. Top direğe çarparak auta çıktı.

Dk.68 Burak’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ozan topu uçarak kornere tokatladı.

Dk.73 kornernerden kaleye giden topu Rahem çizgiden kafa ile çıkardı ve Binatlı’ya gol sansı vermedi.

Doğan Dk.79’da Selim, Dk.80’de Kenan ile net fırsatlardan yararlanamadı.

Dk.81 Peter’in pasında Şenol Binatlı’yı 1-0 öne geçiren golü attı.

Dk.90+1 Aydın’ın altıpas içinden şutunda kaleci Yusuf ayağı ile topun gol olmasını önledi.

Dk.90+3 Peter kendi taşıdıgı top ile ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunda skoru 2-0 yapan golü attı.

Binatlı macı 2-0 galip tamamladı.