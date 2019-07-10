FutbolSpor

Yarı finalin adı kondu

 Sedat Kaplan Plaj Voleybol  Ligi’nde klasman maçları tamamlandı

10 Temmuz 2019

ERKEKLERDE LİDER ÇAMLIK

Erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Team Varosha’yı 2-1 yenerek klasmanı lider bitirdi. İkinci sırada İskele, üçüncü Team Varosha ve dördüncü de Karpaz Gate Marina oldu

 

Tonguç KOTAK

 Sedat Kaplan Plaj Voleybol  Ligi’nde klasman maçları tamamlandı.

Kadınlarda Team Island ve erkeklerde de Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor klasmanı yenilgisiz lider bitirdiler.

 

Kadınlarda Team Island

Klasmanın son haftasında oynanan maçlarda kadınlarda geceyi iki galibiyetle tamamlayan Team Island yenilgisiz lider olarak yarı finale çıktı.

Volley Pasıon geceyi 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak bitirdi ve ikinci sırada kendine yer buldu.

Kadınlarda diğer sonuçlar şöyle:

Marina Beach – EMU Stars: 0-2

Karpaz Gate Marina – Volley Pasıon: 1-2

Marina Beach – Stars: 0-2

Team Island – EMU Stars: 2-0

 

Erkelerde Çamlık

Erkeklerde Gazimağusa Belediyesi dün gece Team Varosha karşısında 2-1 kazanarak lider olarak yarı finale çıktı. Team Varosha ise klasmanı üçüncü bitirdi.

İskele de Karpaz Gate Marina karşısında 2-0 kazanarak ikinci sırayı alırken Karpaz Gate Marina da dördüncü sırada yarı finale yükseldi.

Erkeklerde yarı finalde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor  Karpaz Gate Marina ve İskele – Team Varosha eşleşti.

Yarı final ve finaller 16 Temmuz Salı akşamı oynanacak.

 

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