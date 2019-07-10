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Altyapıda işbirliği

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e dün İstanbul’da nezaket ziyaretinde bulundu

10 Temmuz 2019

ALT YAPIYLA BAŞLAYCAKLAR: KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na davet etti. Özdemir de en kısa zamanda seve seve KTFF’yi ziyaret edeceğini söyledi. İki federasyonun altyapı çalışmaları konusunda da yüksek seviyede işbirliği yapacağı belirtildi

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e dün İstanbul’da nezaket ziyaretinde bulundu.

 

Dışa açılım konuşuldu

Sertoğlu, başkanlığa seçilen Nihat Özdemir’e yeni görevinde başarılar diledi. Dışa açılım konusundaki son gelişmeleri değerlendiren Sertoğlu ile Özdemir, bu konudaki çalışmalarla ilgili konuştu. Gerçekleşen görüşmede özellikle iki federasyonun altyapı çalışmaları konusunda yüksek seviyede işbirliği yapacağı belirtildi.

 

Sertoğlu, Özdemir’i davet etti

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na davet etti. Özdemir de en kısa zamanda seve seve KTFF’yi ziyaret edeceğini ve KTFF heyetini, TFF’de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sertoğlu ziyaret sonrasında Özdemir’e üzerinde her iki federasyonun amblemlerinin bulunduğu Lefkara işi plaket takdim etti.  Gerçekleşen ziyarette Sertoğlu’na KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Muhittin Özsağlam da eşlik etti. Ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

 

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