Yaralanan araç sürücüsünün tedavisi sürüyor

Trafik Kazası Bugün saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa – Iskele Anayolu üzerinde, Aykut Paşa (E-22), yönetimindeki LH 483 plakalı aracı ile Yeniboğazici istikametine doğru seyrettiği sırada St Barnabas çemberini geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
Göz AtınKapalı
Amcaoğlu: Okullarda eğitime 25 Ocak’ta başlanacak20 Ocak 2021