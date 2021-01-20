Şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanının fosilleri bulundu

Araştırmacılar, Arjantin’de keşfedilen 98 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin, şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanına ait olabileceğini düşünüyor.

Neuquen eyaletinde kazı yapan paleontologlar, bu yaratığın kuyruğuna ve kalçasındaki pelvis bölgesine ait 24 omur keşfetmişti. Kemikleri inceleyen araştırmacılar, bu fosillerin bir Titanozor türüne ait olabileceğini belirtti.

Titanozorlar muazzam büyüklükleri, uzun bacakları, boyunları ve kuyruklarıyla bilinen Sauropod adlı dinozor grubuna ait. Bu gruptaki dinozorların, en büyük kara hayvanları olduğu tahmin ediliyor.

İlkin 2013’te yine Arjantin’de ortaya çıkarılan Titanozor türü Patagotitan’ın şimdiye kadarki en büyük kara hayvanı olduğu düşünülüyordu. Patagotitan’ın uzunluğunun 37 metreyi geçtiği ve ağırlığının 55 ila 57 ton olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, araştırmacılar söz konusu fosillerin pek iyi durumda olmadığını söyledi. Fosillerin henüz yeni bir türe ait olduğunu doğrulamadı ancak bilinen diğer Sauropod dinozorlarının kalıntılarla eşleşmediğini, aralarında açık farklar bulunduğunu ifade etti. Fosillerin sahibinin Patagotitan ve bir diğer dev dinozor türü Argentinosaurus’la karşılaştırılabileceğini ve muhtemelen onlardan daha büyük olduğunu söyledi. Ancak kemiklerin durumu sebebiyle yaratığın ağırlığını tahmin etmek mümkün değil.

Bununla birlikte, 24 omur birbiriyle büyük ölçüde bağlantılı. Bilim insanları bu yüzden kazının ilerleyen safhalarında iskeletin daha büyük kısmının bulunabileceğini düşünüyor. Zira ekip, bazı uzuvlarının tespit edildiğini ancak henüz kazılmadığını bildirdi.

Araştırmaya dahil olmayan Brezilya’daki Rio Grande do Norte Üniversitesi’nden Aline Ghilardi, keşfin Patagotitan’dan daha büyük olduğu iddiasına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. Buna rağmen Ghilardi, söz konusu yaratığın şimdiye dek yaşamış en büyük hayvanlardan biri olduğunu söyledi.