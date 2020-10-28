Yapay zekanın nesneleri insanlar gibi gördüğü ortaya çıktı.

Yapay zekanın nesneleri tıpkı insanlar gibi gördüğü ortaya çıktı.

Önemli gelişme, insan görme duyusunu kopyalamaya çalışan yapay zeka araştırmacılarına yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, insan beyniyle yapay zeka bilgisayarlarının üç boyutlu nesneleri görme biçimleri arasında “ürkütücü” bir benzerlik keşfetti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde atılımı gerçekleştiren bilim insanları bu keşfin insanların görme duyusunun yapay zekayla nasıl kopyalanacağını daha iyi anlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yapay nöronlar iki boyutlu fotoğraflardaki görüntülerle eğitildi. Buna rağmen doğal ve yapay nöronlar üç boyutlu şekil parçalarını işlerken neredeyse aynı tepkileri kaydetti.

The AlexNet AI (AlexNet Yapay Zeka) ağı görüntülere beklenmedik şekilde, insan beyninin V4 adı verilen bölgesinde bulunan nöronlarla aynı tepkiyi verdi. Bu bölge, beynin nesneleri görürken kullandığı sinir yolunun ilk aşaması.

Johns Hopkins Üniversitesi Zanvyl Krieger Zihin/Beyin Enstitüsü’nde sinirbilim profesörü olan Ed Connor, “Üç boyutlu şekillere verilen V4 kadar erken, güçlü ve net sinyaller görünce şaşırdım halbuki bir milyon yıl düşünsem yalnızca iki boyutlu fotoğrafları müzelerdeki gibi etiketlemesi için eğitilen AlexNet’te de aynı şeyi göreceğinizi asla tahmin edemezdim.” dedi.