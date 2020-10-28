NASA’dan Ay’la ilgili haber var: “Heyecan verici” yeni duyuruya dair ipuçları ortaya çıktı.

NASA “Ay’la ilgili yeni keşfin” büyük bir duyuruyla açıklanacağı vaadiyle dünya çapında heyecan yarattı.

Uzay ajansı, bu duyurunun “NASA’nın, derin uzay keşiflerine destek sağlamak için Ay hakkında bilgi edinme çabalarına katkı sağladığını” ve uçan gözlemevi işlevini üstlenmesi için düzenlenen Boeing 747 tipi uçak Sofia’yla yapıldığını belirtmek dışında ne olabileceğine dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

Bununla birlikte duyurunun neleri açıklayabileceğine dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısının duyurusunda NASA katılımcıların tam listesini verdi. Toplantıya uzay ajansından 4 farklı kişi katılacak.

Bunların üçünü (Paul Hertz, Jacob Bleacher ve Naseem Rangwala) NASA operasyonlarının çeşitli bölümlerinde çalışan üst düzey personel oluşturuyor ki görünüşe bakılırsa üçü de araştırmada yer alıyor. Hep birlikte NASA’nın Genel Merkezi’nde bulunan astrofizik bölümünü ve İnsanlı Keşif ve Operasyon Görevleri Direktörlüğü’nün yanı sıra keşfe yardımcı olan Sofia görevini temsil ediyorlar.

Ama belki de en çok şeyi listedeki öteki kişi anlatıyor. Brifinge NASA’nın Maryland, Greenbelt’teki Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde post-doktora araştırmacısı Casey Honniball da katılacak.

NASA Watch blogunun işaret ettiği üzere Dr. Honniball, Ay’da su bulmak için neler yapabileceğimize dair kapsamlı araştırmalar yürütmektedir.

İnternetten erişime açık olan ve “Ay’daki Uçucu Bileşenleri Kızılötesiyle Uzaktan Algılama” başlıklı doktora tezi, Honniball’ın ekibiyle birlikte “Ay’daki gerçek su moleküllerini tespit etmek için yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini” belirten bir rapor içeriyor. Ekip bunun için kızılötesi astronomiye dayanan bir teknik kullanıyor.

Tezin devamında yöntemin Sofia, yani Kızılötesi Astronomi Gözlemevi (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) kullanarak teste tabi tutulduğunun da altı çiziliyor. Bu gerekli zira bu tür gözlemler yalnızca “uçan kızılötesi gözlemevi” sayesinde mümkün olabiliyor.

Özet bölümünün sonunda, “SOFIA’dan alınan verileri kullanarak Ay’ın aydınlık yüzünde ilk defa doğrudan su molekülü tespit ettik” yazıyor.