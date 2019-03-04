Yanlış Pozisyonda Dışkılıyoruz! Doğru Dışkılama Pozisyonu

Modern klozetlerin icadından beridir insanlık, evrimleştiği ve adapte olduğu anatomiye uygun olmayan bir şekilde, sırf rahatı için hatalı dışkılama pozisyonu kullanılıyor!

Bu yazıda, bu konuda yapılan önemli bir araştırmadan bahsederek doğru dışkılama pozisyonunu izah edeceğiz.

Dışkılama ile ilgili Araştırma

Stanford Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışma, insanların tuvalet alışkanlıklarının olması gerektiği biçimde olmadığını ve anatomimize uygunsuz olduğunu gösteriyor. Üstelik bu araştırma yeni de sayılmaz! Henry L. Bockus tarafından yazılan Gastroenterology isimli ders kitabında şöyle bir kısım yer alıyor:

“Dışkılama için uygun olan pozisyon, çömelme pozisyonudur. Bu pozisyonda kalçalar karna doğru çekilmelidir. Bu sayede, karın boşluğunun kapasitesi büyük ölçüde kapatılır ve karın-arası basıncı artar, bu da itim gücünü arttırır.”

Bunun sebebinin puborectalis kası olduğu düşünülmektedir. Bu kas, aşağıda görülmektedir:

Bu kas, dışkının atıldığı rektum için bir sapan görevi görmektedir. Modern çağda yapıldığı gibi klozete oturduğunuz zaman, rektumu tutan yay gevşer; ancak sadece kısmen…

Çömelme pozisyonunda ise bu yay tamamen gevşer ve bağırsak hareketleri çok daha kolay gerçekleşir. Önerilen, ana görselde gösterildiği gibi diz ile vücut ekseni arasında yaklaşık 35 derecelik bir açı olacak şekilde çömelmektir.

Neden Çömelerek Dışkılama?

Her tuvalete gittiğinizde çömelerek dışkılama son derece rahatsızlık verici olabilir, öyleyse neden yapasınız?

Bunun tek bir cevabı var: Çünkü daha sağlıklı.

Çömelerek dışkılamak, insan da dahil olmak üzere birçok hayvan türü tarafından, modern tuvaletlerin icadından önceki binlerce ve milyonlarca yıldır yapılmaktadır.

Türümüz, bu şekilde dışkılamaya adapte olmuştur. Bu sebeple modern çağlara kadar Dünya’nın dört bir tarafında bu şekilde dışkılandığını gösteren tuvalet kalıntıları bulunmaktadır.

Doğru Dışkılama Pozisyonu

Çömelmek için tasarlandık

insanlar modern tuvaletin ortaya çıkmasına kadar binlerce yıldan beri çömelmişlerdi.

Bağırsağımız

Kolonun kontinansı korumaya yardımcı olan doğal bir bükülme vardır. Komtinans tutabilme anlamına gelen bir sözcüktür. İdrar yapmanın istemli olarak gerçekleştirildiği dönemlerde, idrarı mesanede depolayabilme yeteneğine kontinans denir.

Kontinansın kontrolü için merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve nöral merkezler arasında uyum ve bütünlüğün sürdürülmesi, mesane ve pelvik taban kaslarının yapısal özelliklerinin tam ve nöral geçişlerinin uyum içinde olması gerekir.

Oturmak dışkı akışını durdurur

Normal oturma pozisyonu (Alafranga), bağırsağın üst kısmındaki sıkı kasları kısmen gevşetmektedir ve dolayısıyla atık akışını büyük oranda engeller.

Çömelmek dışkı akışını rahatlatır

Uygun tuvalet duruşu, kasın tamamen ve tamamen boşalmasını sağlayarak kasları tamamen gevşetir

Kabızlık, Hemoroid ve Apandisit Artışı

Çalışmalar, modern tuvaletlerin icadından sonra kabızlığın, hemoroidlerin ve apandisitin arttığını göstermektedir.

Ayrıca bu çalışma da, tuvaletteki pozisyonunuzun, bu hastalıklara yakalanma şansınızı, lifli besinlerden oluşan bir diyet ile beslenmenizden bile çok etkilediğini göstermektedir.

Elbette ki, illa “alaturka” olarak bildiğimiz eski tuvaletlere dönmenize gerek yok. “Alafranga” olarak bilinen modern tuvaletlerde dışkılamaya devam etmenize rağmen, minik bir ayaklık sayesinde gerekli açıyı yakalayabilirsiniz.

Kaynak: Yanlış Pozisyonda Dışkılıyoruz! Doğru Dışkılama Pozisyonu