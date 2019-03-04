Kazak boksör Şaripova: Putin’le maç yapmak, Playboy’a poz vermek istiyorum

İki siklette dünya şampiyonu olan Kazak boksör Firuza Şaripova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir dostluk maçı yapmak, erkek dergisi Playboy’a da poz vermek istediğini söyledi. Şaripova’nın Playboy için şartı ise çıplak fotoğraf olmaması.

Kazak boksör Firuza Şaripova, 24 yaşında olmasına rağmen birçok sporcunun kariyeri boyunca edinemediği başarıların sahibi oldu. Şaripova, iki siklette dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Boks Birliği’nde (IBA) hafif siklette ünvanını alan Şaripova, süper tüy siklette de birinciliği aldı. Şaripova’nın ‘birinciliği’ ringlerle sınırlı kalmadı ve 2017’de Kazakistan’ın en seksi atleti seçildi.

Son günlerde de Şaripova hakkında iki bahis açıldı.Bahislerden biri Şaripova’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov’la dövüşüp dövüşmemesi, diğeri de erkek dergisi Playboy’a poz vermesi ile ilgiliydi.

Russia Roday’e (RT) konuşan Şaripova, maçlara hazırlandığını ve yine şampiyon olmayı planladığını söyledi.Şaripova, Finlandiyalı boksör Eva Wahlstrom’la kasımda sakatlığı yüzünden yapamadıkları maçı da hâlihazırda tedavisi bitmişken yapmak istediğini belirtti.

‘ÇIPLAK FOTOĞRAF İSTEMEM’

Hakkındaki bahislerle ilgili konuşan Şaripova “Hakkımda bahis açılmasından dolayı gerçekten onur duydum. Elbette (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir maç yapmak isterim. Tamamen kan içinde kalmayıp bir dostluk maçı olabilir” dedi.

Şaripova “Playboy çekimine gelince, çıplak bir çekimde yer almak istemem. Ancak fotoğraflar makul ve güzel olursa, benim için uygun. Aksi takdirde, hayır” ifadelerini kullandı.

‘KHABİB’LE ANTRENMAN YAPMAK İSTERİM’

Şaripova, boksör Floyd Mayweather’ı boks maçına davet eden Nurmagomedov’la da ilgili şu sözleri dile getirdi: “Khabib çok yetenekli, çok çalışkan bir sporcu, onunla antrenman yapmak isterim. Ona öğretebileceğim birkaç şey var, onun da bana öğretebileceği şeyler var. O bir karma dövüşçü, bense profesyonel boksörüm. Boks maçı yapmak istemesine gelince, birlikte bir açılış yapmamız ikimiz için de iyi olurdu. Mayweather, onunla kafeste dövüşecek olursa, hiç şansı olmaz. Khabib’in de ringde şansı olmaz diye düşünüyorum.”

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılmasının idolü olan Kazak boksör Gennadiy Golovkin’i geride bırakmak için bir şans olup olamayacağı sorusunu yanıtlayan Şaripova “Golovkin’in olimpiyat gümüş madalyası var, elbette ben de onun seviyesine çıkmak istiyorum. Bunu yapacağımı da biliyorum çünkü büyük hırslarım var ve bunları elde etme yolunda ilerliyoruz. Elbette şampiyon olmaya odaklandım, ancak bir olimpiyat altın madalyası kazanma hayalim de var” ifadelerini kullandı.

Şaripova, Ukraynalı pop yıldızı Anna Sedokova ile düşündüğü maçın da yakın zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.