Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu

Prodigy grubuna dansçı olarak katılan, ancak daha sonra grubun solisti olan, 49 yaşındaki Flint bu sabah İngiltere’deki evinde ölü bulundu.

Dunmow, Essex’de yaşayan şarkıcının cansız bedeninin ambulans ve polise yapılan ihbarların ardından bulunduğu belirtildi.

Essex polis departmanı sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sabah saat 8.10 gibi North End Brook Hill’deki bir kişinin sağlık durumundan şüphelenildiğiyle ilgili telefonlar aldık” dedi.

‘ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR’

“Ne yazık ki 49 yaşındaki bir adamın olay yerinde öldüğü açıklandı” diyen sözcü, “Daha sonra akrabalarına bilgi verildi. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor” şeklinde konuştu.

Gruba dansçı olarak katılan Flint, 1996 yılında “Fire Starter” adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı. Bunun üzerine The Prodigy’nin sıradaki teklisi olan Breathe’in geri vokalliğini yaptı. Gelen beğeniler üzerine, “Serial Thrilla” ve “Fuel My Fire” teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı.

Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint’i bir medya odağı haline getirdi.