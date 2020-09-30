Türkiye’den KKTC’ye su temin projesindeki aksaklık nedeniyle ülke genelinde su sıkıntılarının yaşanması yarın okullarda su olacak mı sorusunu akıllara getirdi.
“Okuların açılmasını en çok isteyenlerdenim” diyen Havadis yazarı, eğitimci Barış Uzunahmet “yarın okullarda sular akacak mı?” sorusunu sormadan da edemediğini belirtti.
Barış Uzunahmet, “Okulların açılmasını en çok savunanlardan biriyim ama sormam lazım. O boru halledildi mi? Su yoksa okullarda hijyen da olmaz. Yani yarın okullarda sular akacak mı?” dedi.