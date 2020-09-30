Şoförlere ücretsiz PCR testi yapılıyor

Sağlık Bakanlığı, öğrenci taşımacılığında görev yapacak şoförlere PCR testi yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrenci taşımacılığında görev alacak tüm şoför ve yardımcılarının Lefkoşa Fuar Alanı’nda saat 11.00 ile 16.00 arasında, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde sabah 08.00 öğlen 12.00 arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise saat 15.00 itibariyle PCR testleri yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada PCR testlerinin yarına kadar belirtilen saatlerde devam edeceği ifade edildi.