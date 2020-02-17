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Yangın ihbarı hırsızlığı ele verdi

17 Şubat 2020

Gönyeli – Alayköy yolu üzerindeki çalışmalarda yer altından çıkarılan elektrik kablolarını çalan İbrahim Demirel ve arkadaşı İbrahim Aldağ, kabloların içerindeki bakırı almak için ateş yaktıkları sırada tespit edildi

Evrim KAMALI

Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar İbrahim Demirel ve İbrahim Aladağ dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlı İbrahim Demirel’in ay içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi.

Piknik alanında yaktıkları ateş suçu açık etti

Polis memuru Gültekin Sancar, zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde saat çaldığı kabloları da yanına alıp arkadaşı zanlı İbrahim Aladağ ile Girne Boğaz Piknik Alanı’na gidip, kabloların içerindeki bakırları almak için ateş yaktıklarını söyledi.

Sancar,  yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesinin olay yerine giderek yangını söndürdüğünü çalınan kablolarla birlikte zanlıları olay mahallinde tespit edip tutukladıklarını kaydetti.

 

“İbrahim Demirel suçu itiraf etti”

Polis memuru Gültekin Sancar, hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polis Müdürlüğü’nden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İbrahim Demirel’in gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak zanlı İbrahim Aldağ’ın bir ifade vermediğini söyledi.

 

3 gün poliste tutuklu kalacaklar

Polis meselenin soruşturmasının henüz çok yeni olduğunu belirterek zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 




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