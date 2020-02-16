Çin Devlet Başkanı Jinping, bilinenden daha önce Koronavirüs için talimat vermiş

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in, bilinenden iki hafta önce Koronavirüsün kontrol altına alınması için talimat verdiği belirtildi. Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Qiushi’nin hafta sonu sayısında yayınlanan habere göre Şi, partinin en güçlü karar alma mekanizması olan Daimi Komite üyeleri ile bir araya geldiği 7 Ocak’ta, yani kararın kamuoyu ile paylaşılmasından on üç gün önce virüsle mücadele için talimat verdi.

Financial Times gazetesindeki habere göre, daha önceki resmi yayın organlarında Jinping’in, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine giriş çıkışların yasaklanmasından birkaç gün önce, 20 Ocak’taki açıklaması ile konuya direkt müdahil olduğunu yazıyordu.

Şi’nin konuya direkt müdahil olmasından sonra Vuhan’da, kırk bin kişinin katıldığı resmi bir ziyafet programı düzenlenmişti. Yemeğe katılan ve Vuhan’ın bağlı bulunduğu Hubei eyaletinde yıllık olağan toplantılarını yapan yetkililer, hastalığın ciddiyetini küçümsemiş, hastalığın insanlar arasında yayılan salgın hastalık olduğuna dair delil bulunmadığını öne sürmüştü.

Pazar günkü resmi açıklamalara göre Koronavirüsün bulaştığı insan sayısının yetmiş bine, bu virüsten ölenlerin sayısının ise 1.665’e yükseldi.

Çin dışındaki ülkelerde ölüm olaylarının yaşandığı yeni bir ülke ise Tayvan oldu. Tayvan Sağlık Bakanlığı, pazar günü bir kişinin Koronavirüsten dolayı öldüğünü duyurdu.

Geçikmiş pozitif testler ve Fransa’da da dahil Asya dışında gerçekleşen ilk ölüm dahil olmak üzere Çin’in ötesine geçen salgınlar, virüsün uzun kuluçka dönemi, test zorlukları ve hiçbir belirti göstermeyen olayların yaygınlığı, bu hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.