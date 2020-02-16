Dünya

Çin’de kağıt paralar dezenfekte ediliyor

16 Şubat 2020

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor.

Şinhua’da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19’un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların “karantina altına” alındığı duyuruldu.

Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.
Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, “karantina altına” alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen Kovid-19’un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

Çin’de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666’ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500’e yükseldi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

13 Şubat 2020
Photo of Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

13 Şubat 2020
Photo of Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

13 Şubat 2020
Photo of Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

13 Şubat 2020
Photo of Corona virüste dikkat çeken artış

Corona virüste dikkat çeken artış

13 Şubat 2020
Photo of NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi: Türkiye’ye destek sürecek

13 Şubat 2020
Photo of NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

12 Şubat 2020
Photo of ABD Hava Kuvvetlerinde başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

ABD Hava Kuvvetlerinde başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

12 Şubat 2020
Photo of Hollanda’da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı

Hollanda’da 2 ayrı şirkete gönderilen bombalı zarfların açılması sonucu patlamalar yaşandı

12 Şubat 2020
Photo of Airbus ‘fütürist’ uçağını tanıttı

Airbus ‘fütürist’ uçağını tanıttı

12 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı