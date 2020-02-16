Tayvan’da ilk Koronavirüs ölümü

Tayvan Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs’ün (Covid-19) neden olduğu ilk ölüm doğrulandı.

Tayvan Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, 3 Şubat tarihinde zatürre teşhisi konularak hastaneye yatırılan bir hastanın, 15 Şubat’ta yoğun bakım ünitesine alındığını, bugün ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden 60 yaşındaki taksi şoförünün tıbbi geçmişinde hepatit B ve diyabet hastalıklarının olduğu, ancak Çin anakarasına seyahat etmediği ya da enfekte hastalarla teması olmadığı bilgisi verildi.

Ancak Hong Kong, Makao ve Çin’den gelen müşterileri olduğu belirtilirken, kendisine yapılan testte Koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

Ölen kişinin 50 yaşın üzerindeki bir akrabasında da Koronavirüs tespit edildiği bilgisi verilirken, son vakayla beraber Tayvan’daki toplam teyit edilen Koronavirüs bulaşmış hasta sayısı 20’ye ulaştı.