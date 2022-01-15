Yanardağ patladı, yerleşim alanları su altında kaldı

Tonga’nın başkenti Nuku’alofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başladı.

Ada sakinlerinin yüksek bölgelere geçmeleri istenirken, patlamanın ardından yapılan tsunami uyarısı sonrası Nuku’alofa’da dev dalgalar kıyıya vurdu ve birçok yerleşim alanı su altında kaldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kentteki bir kilisede ve bazı evlerde su baskınları meydana geldiği görüldü.

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne göre Nuku’alofa’da tsunami dalgası 83 santimetreye kadar ulaştı.

Uydu görüntüleri yayınlandı

Hunga Tonga yanardağı patlamasının uydu görüntüsü yayınlandı.

ABD ve Kanada için tsunami uyarısı

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska’dan California’ya kadar ABD’nin batı yakası ve Kanada’nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii’nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu duyuruldu.

Pasifik ülkelerinden uyarılar peş peşe geldi

Pasifik Okyanusunun güneyinde bulunan Fiji’de de alarm verildi. Yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda’da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerinin “büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara” maruz kalabileceğini belirterek halkı uyarıda bulundu.

Aralık ayındaki patlamadan 7 kat daha güçlü

Dünkü patlamanın ardından Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada, Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapılmıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık’taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.