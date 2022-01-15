Dünya

ABD’de konser salonuna silahlı saldırı: 6 yaralı

15 Ocak 2022
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ABD’nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Oregon eyaletine bağlı Eugene Bölgesi Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde “WOW Hall” isimli konser salonunda silahlı saldırı olduğunu duyurdu.




Açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.



Şüphelinin henüz bulunamadığı kaydedilen açıklamada, halktan saldırganla ilgili bilgi paylaşması istendi.



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15 Ocak 2022


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