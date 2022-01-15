Dünya
ABD’de konser salonuna silahlı saldırı: 6 yaralı
ABD’nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Oregon eyaletine bağlı Eugene Bölgesi Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde “WOW Hall” isimli konser salonunda silahlı saldırı olduğunu duyurdu.
Açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.
Şüphelinin henüz bulunamadığı kaydedilen açıklamada, halktan saldırganla ilgili bilgi paylaşması istendi.