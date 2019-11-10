Yalova’ya gençlik ateşi: 3-1

Gençler Birliği’ni konuk eden Yalova bu önemli karşılaşmadan 3 puan alarak maç fazlasıyla 2’nci sıraya yerleşti
Yer: Bostancı, Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu
Yalova 3 – 1 Gençler Birliği
1.Kıvanç Demircioğlu 12.Çağatay Gürler
4.Çağan Ayatay 5.Ertan Bulut
5.Ali Karayel 6.Mahmut Gerdan
8.Selçuk Dilik 8.Tuğrul Çiftçioğlu
10.Ahmet Hasan 9.Sertan Kurukafa
11.Mehmet Kum 11.Ahmet Kara
14.Hasip Uluhan 17.Şenol Şöför
17.Sergülen Rüstemoğlu 19.Sinan Öğüt
24.Mithat Küçükakaçalı 21.Mustafa İnanç
33.Gökhan Titiz 23.Mehmet Ali Aylanç
77.İbrahim Halil Keser 81.Bülent Çakmak
Goller:
Dk.55 Mithat Küçükakçalı Dk.62 Bülent Çakmak
Dk.68 Selçuk Dilik
Dk.90 Gökhan Titiz
K-Pet 1. Lig’in zirvesini ilgilendiren karşılaşmada 4. sıradaki yalova lig ikincisi Gençler Birliği’nin konuk etti. Maç 3-1 Yalova’nın galibiyetiyle son buldu.
İlk yarıda karşılıklı gelen gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci devrenin 68.dakikasında Selçuk ve 90’da Gökhan’ın golleriyle Yalova bu önemli karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla 2’nci sıraya yerleşti.