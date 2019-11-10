FutbolSpor

Yalova’ya gençlik ateşi: 3-1

10 Kasım 2019

Gençler Birliği’ni konuk eden Yalova bu önemli karşılaşmadan 3 puan alarak maç fazlasıyla 2’nci sıraya yerleşti

 

Yer: Bostancı, Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

 

Yalova                                 3 – 1       Gençler Birliği

1.Kıvanç Demircioğlu                     12.Çağatay Gürler

4.Çağan Ayatay                                5.Ertan Bulut

5.Ali Karayel                                      6.Mahmut Gerdan

8.Selçuk Dilik                                     8.Tuğrul Çiftçioğlu

10.Ahmet Hasan                             9.Sertan Kurukafa

11.Mehmet Kum                            11.Ahmet Kara

14.Hasip Uluhan                              17.Şenol Şöför

17.Sergülen Rüstemoğlu             19.Sinan Öğüt

24.Mithat Küçükakaçalı                21.Mustafa İnanç

33.Gökhan Titiz                                               23.Mehmet Ali Aylanç

77.İbrahim Halil Keser                   81.Bülent Çakmak

                                               Goller:

Dk.55 Mithat Küçükakçalı            Dk.62 Bülent Çakmak

Dk.68 Selçuk Dilik

Dk.90 Gökhan Titiz

 

K-Pet 1. Lig’in zirvesini ilgilendiren karşılaşmada 4. sıradaki yalova lig ikincisi Gençler Birliği’nin konuk etti. Maç 3-1 Yalova’nın galibiyetiyle son buldu.

İlk yarıda karşılıklı gelen gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci devrenin 68.dakikasında Selçuk ve 90’da Gökhan’ın golleriyle Yalova bu önemli karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla 2’nci sıraya yerleşti.



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