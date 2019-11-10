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Galatasaray ilk yarıda fişi çekti: 0-2

10 Kasım 2019

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kalyon Stadı’nda oynanan maçta konuk Galatasaray, Ömer Bayram’la 21. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, Feghouli ile 43’te farkı 2’ye çıkardı: 0-2  Bu Faslı yıldızın 2019-2020 sezonunda Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldu. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi ve Galatasaray, zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 19 çıkardı. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.



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