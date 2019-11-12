Yalnızca beş ay elektronik sigara içen genç ölümle burun buruna geldi

Önceden sigaradan daha sağlıklı olarak biliniyor olmalarına rağmen son araştırmalar elektronik sigaraların ne denli tehlikeli olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Elektronik sigaraların neden olduğu şeylere yeni bir örnek de İngiltere’den geldi. Ewan Fisher isimli 18 yaşındaki genç, iki yıl önce geçirdiği bir ciddi sağlık sorununu anlattı.

Ciddi rahatsızlıklar yaşamaya başlayan Ewan, bundan iki buçuk yıl önce aşırı kötü hissetmeye başlayınca Nottingham Üniversitesi Hastanesi’nin Kaza ve Acil Durum Bölümü’ne (A&E – The Accident and Emergency Department) gitti. Ewan’a hipersensitivite pnömonisi tanımı koyuldu ve tedaviye alındı.

Hipersensitivite pnömonisi, akciğer dokunun iltihaplanmasıyla sonuçlanan, solunan bir şeye verilen alerjik reaksiyon olarak tanımlanabilir. Ewan öylesine hastalanmıştı ki kanına oksijen koyan ve vücudun etrafına pompalayan yaşam desteğine bağlanmıştı.

Ewan Fisher, doktorlar hayatını kurtarmak için çaba gösterse de nerede öleceğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Ewan, hasta olmadan önce dört ya da beş ay kadar elektronik sigara kullandığını ve günde 10-15 kez tükettiğini söyledi. Buna ek olarak kendisi daha önce günde 13-14 sigara içen birisiymiş.

Ewan, elektronik sigaraya geçme sebebinin ise herkesin düşündüğü yanlış yüzünden olduğunu aktardı: Daha sağlıklı bir alternatif olacağını düşünmüştü. Fakat zamanla öksürükleri arttı ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Ardından Ewan hakkında endişelenen annesi kendisini hastaneye götürdü.

Ewan, hastaneye götürüldükten sonra yoğun bakıma alındı ve iki farklı yaşam destek cihazına bağlandı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre bu durumu tetikleyen şey, elektronik sigarada bağışıklık sistemini tetikleyen bir sıvıydı. Yani Ewan’ın bu duruma gelmesinin tek ve kesin sebebi elektronik sigaraydı.

Dersini alan Ewan ise sigara içen insanlara bırakmak için elektronik sigarayı değil, doktorları tercih etmeleri gerektiğini önerdi. Ayrıca günümüzde genç jenerasyonda popülerleşen elektronik sigara için de gençlere bırakın çağrısı yaptı. Ewan’ın iyileşme süreci tam 14 ay aldı.

Ewan Fisher ve benzeri insanların yaşadığı tecrübeler günümüzde diğer sigara tüketicilerine de ders olmalı. Eğer siz de sigarayı bırakmak için bir alternatif arıyorsanız, elektronik sigaraya ya da herhangi bir alternatife başvurmadan direkt doktora gidin ve yardım alın.