Robbie Willams, yıllardan beri telefon kullanmadığını açıkladı

Dünyaca ünlü bir sanatçı ve aynı zamanda pop grubu Take That’in bir üyesi olan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, bir programda yaptığı açıklamaya göre yıllardır telefon kullanmıyor. iPhone’lar kullanılmaya başlanmadan önce cep telefonu kullanmayı bırakan pop yıldızı, bu hareketi ile Elton John ve Werner Herzog’a katılmış oldu.

İngiltere’nin en başarılı pop yıldızlarından biri olmasına ve sürekli artan sosyal medya takipçisine rağmen Robbie Williams, 2006’dan bu yana telefon kullanmadığını açıkladı. Bu da iPhone’un çıkışından 1 yıl öncesine denk geliyor.

Futbol tartışma programı olan Back of the Net’te konuşan Williams, “2006’dan beri bir telefonum yok. Her zaman bilgisayarımdayım ve her zaman Wi-Fi’ım var. Telefonumdan kurtuldum çünkü telefon kullanmayı sevmiyorum” dedi. Bu açıklamaya göre ünlü yıldız, 2007’de piyasaya sürülen iPhone’ları hiç kullanmadı.

Telefon kullanmayı reddeden başka ünlüler de var:

Williams, cep telefonu kullanmayı bırakan tek ünlü değil. Elton John, 2016 yılında bir telefonu olmadığını söylemişti. Geçen yıl akıllı telefonların yaygın kullanımından şikâyet eden Elton John, “Kameralı telefonlar çıkmadan önce evinizden çıkıp normal bir şekilde davranabilirdiniz ve kimse sizin fotoğrafınızı çekemezdi. Maalesef hepsi teknolojinin ortaya çıkışıyla değişti. Şimdi dışarı çıkmak bile bir çaba gerektiriyor” açıklamasında bulundu.

Aktör Shailene Woodley, 2014 yılında, hiç olmadığı kadar büyük bir samimiyet eksikliği olduğunu öne sürerek cep telefonu kullanmadığını söylemişti. Ayrıca 2016 yılında film yönetmeni Werner Herzog da “Bilgilerimi uygulamalara devretmiyorum. Aynı zamanda hiçbir hacker veya hükûmetin beni izleyemeyeceğini bilmek hoşuma gidiyor” demişti. Herzog, ilk sabit hat aramasını 17 yaşında iken yaptığını da eklemişti.

Robbie Williams’ın daha ne kadar telefonsuz bir hata geçireceğini zaman gösterecek. Son olarak hatırlatalım; Williams, 22 Kasım’da yeni albümü The Christmas Present‘ı çıkarmaya hazırlanıyor.