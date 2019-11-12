İslami Cihat: İsrail’den Gazze ve Şam’daki örgüt liderlerine hava operasyonu

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam ve Filistin’in Gazze Şeridi bölgelerinde yaptığı hava saldırılarıyla İslami Cihad örgütünün üst düzey yöneticilerini hedef aldı.

İslami Cihat örgütü, Filistin’deki saldırıda liderlerinden Baha Ebu el-Ata ve eşinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Filistinli sağlık yetkilileri çiftin dört çocuğu ve bir komşularının da yaralandığını açıkladı. Suriye’deki saldırıda ise iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ebu el-Ata’nın “patlamaya hazır bir saatli bomba” olduğunu söyledi.

Operasyonun ardından İslami Cihat örgütü “intikam alacağız” açıklaması yaptı. Bu açıklama sonrasında Gazze’den İsrail’e 150’den fazla roket atıldı.

İsrail’de bir otoyola düşen bazı roketler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırılarda 17 İsraillinin hafif yaralandığı açıklandı.

Suriye devlet ajansı Sana, Şam’da evi hedef alınan İslami Cihat lideri Ekrem el Ajuri’nin saldırıda zarar görmediğini fakat oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin’deki yardım kuruluşlarına göre Gazze’nin kuzey doğusunda gerçekleştirilen saldırılarda yola düşen bir roket sonucu bir hafif adam yaralandı, İsrail’in Tel Aviv kentinde sirenlerin çalmasıyla ailesiyle birlikte sığınağa kaçan sekiz yaşındaki bir kız da nefessiz kalma sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

İran’ın desteklediği ve Gazze’deki en güçlü ikinci silahlı örgüt olan İslami Cihat, İsrail’e roketli saldırılar düzenliyor.

BBC Arapça’nın edindiği bilgilere göre Şam’daki hava saldırısı, üst düzey Suriyeli yetkililerin yaşadığı bir mahallede gerçekleşti.

Şam’ın Mezzah adlı bölgesinde gerçekleşen saldırıda yabancı ülkelerin elçilikleri de bulunuyor.

Analiz: Tom Bateman, BBC Orta Doğu Muhabiri

Baha Ebu el-Ata bu yıl Gazze’de öne çıkan bir isim oldu. İslami Cihat’ın silahlı Kudüs Tugayı kanadının yöneticisi olan el-Ata, Gazze’deki baskın örgüt olan Hamas’ın kontrolünün dışında hareket ediyordu.

Kasım başında İsrailli askerlerin Filistinli protestoculara ateş açmasının ve onlarca kişiyi yaralamasının ardından Hamas’ın onayını almadan roket saldırıları yaptırmıştı.

Hatta Filistinli bir TV sunucusu, el-Ata’nın eylemleri nedeniyle İsrail’in kendisini öldürmeye çalışabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail’in geniş çaplı hedef gözeterek öldürme politikası izlemeyeceği yönünde Hamas’a mesaj verme çabalarına rağmen bugünden itibaren bölgenin daha da gerilmesi olası.