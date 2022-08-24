Yalınkaya ile Kelle arasında tansiyon yükseldi!

Meclis’te tansiyon yükseldi…

Meclis’te gerilim tırmandı. Belediye Emekçileri Sendikası (BES) başkanı Mustafa Yalınkaya’nın Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle’ye “şerefsiz” demesi üzerine Yalınkaya’nın Meclise girişi yasaklandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre‘nin kürsüden ‘kan dökülecek’ demesi üzerine Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis Genel Kurulu’na girerek UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle’ye “bir kişinin kanı akarsa senden bileceğim” dedi.

İkiliyi Meclis çalışanları ayırdı

Yalınkaya, basına yaptığı açıklamada, “İçeride (Meclis) çok kritik anlar yaşanıyor. Ana Muhalefet kürsüyü işgal edecek tabii çünkü iktidar bizim geleceğimizle oynuyor. Hüseyin Çavuş Kelle, olayı provoke ediyor, muhalefeti kürsüden indirmeye çalışıyor” dedi.

Yalınkaya, “Meclis Başkanı ‘kan dökün öyle ara vereyim’ diyor. Meclise girmemem için yasak koydular, neden? Çünkü Kelle’ye ‘şerefsiz’ demişim. Şerefsizsin Kelle! Direneceğiz ve kazanacağız” ifadelerini kullandı.