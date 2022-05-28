Yalçın: Köy yanarken fotoğraf çektirip Tweet attıran siyasiler vardı

Geçitköy yangınında evi yanarak hasar gören vatandaş Doğa Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden yangın ile ilgili bir paylaşımda bulundu

Yalçın’ın paylaşımı şu şekilde:

İnsan, kendi başına gelince çok daha fazla hissediyor varlığı, yokluğu, çaresizliği ve öfkeyi!

Dün öğlen 1 civarı, bir haber düştü; “Geçitköy’de başlayan yangın Tepebaşına doğru ilerliyor” diye.

Yolda arkadaşlarımla kamp yapmaya gidiyordum.

Birazdan annem aradı.

“Evimiz yanıyor” dedi.

Nasıl ve kaç dakikada gittiğimi hatırlamıyorum ama neyi hatırladığımı anlatayım;

• Yetersiz sayıları ve ekipmanları olduğu halde, canla başla sabahın ilk ışıklarına dek son derece özverili şekilde çalışan itfaiye ekiplerini çok iyi hatırlıyorum.

• Köylünün imece usulüyle bir birine nasıl yardımcı olduğunu, sulama tankeri olanın, traktörü olanın nasıl yardıma koştuğunu çok iyi hatırlıyorum.

• Ateşlerden kaçan hayvanları kurtarıp, yıkayıp, ilgilenmeleri için çocuklara veren görevlileri ve o çocukların yüreklerindeki sevgiyi çok ama çok iyi hatırlıyorum. Bir de neyi asla ve asla unutmayacağım ve unutturmayacağım biliyor musunuz?

• Köy yanarken delinin darandığını, profesyonel fotoğrafçı ile resim çektirip tweet attığını.

• Güneyden gelen yardım teklifini nasıl reddettiğini ve kuzeyden yardım gelene kadar kaç hayvanın can verip kaç dönüm ormanın yandığını.

• Zamanında önlem alınmayınca nelerin olabileceğini.

Ve bir de şu helikopter meselesi…

Helikopter gadar daş düşsün o kabinenizin başına!