Dünya
Çin’de şiddetli yağış: 15 kişi hayatını kaybetti
Çin’in güneyinde şiddetli yağış sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiden ise haber alınamıyor
Çin’in güneyi şiddetli yağışa teslim oldu.
Fujian eyaletinde toprak kayması sonucu 2 bina çöktü, 8 kişi hayatını kaybetti.
Wuping ilçesinde 39 ev yerle bir oldu. İlçedeki tarım arazileri su altında kalırken, elektrik kesildi ve 1600’den fazla kişi tahliye edildi.
Yunnan eyaletinde ise 5 kişi öldü, 3 kişi kayboldu. Şiddetli fırtına, yollara, köprülere ve enerji tesislerine zarar verdi.
Guangxi bölgesinde de sele kapılan 3 çocuktan 2’si kurtarılamadı.