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Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi

Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine, yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen, bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları...

30 Nisan 2020
yalancı-tavuk-goğsü-tarifi

En pratik tatlılardan biri olan yalancı tavuk göğsü tatlısı sizlerinde vazgeçilmezi olacak. Çabucak hazırlayabileceğiniz, fazla malzemeler kullanmadan yapabileceğiniz bir tatlı. Tadıyla sizi baymayacak tavuk göğsü tatlısı sütlü tatlı severlerin gönlünü kazanacak. Mutfakta deneyimi olmayan birinin bile rahatlıkla yapabileceği yalancı tavuk göğsü tatlısına katacağınız şık bir sunum ile masanızın parlayan yıldızı olacak. Büyük küçük herkesin çok seveceği yalancı tavuk göğsü tatlısını deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi İçin Malzemeler

  • 125 g tereyağı (isteğe göre margarin ile de karıştırabilirsiniz)
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 lt süt
  • 1 paket vanilya

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi Yapılışı

  1. Un yağla pembeleşene kadar kavrulur.
  2. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır.
  3. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır.
  4. Islatılmış kaba dökülür.
  5. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir.
  6. Üzerine arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı dökülüp soğumaya bırakılır.


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