En pratik tatlılardan biri olan yalancı tavuk göğsü tatlısı sizlerinde vazgeçilmezi olacak. Çabucak hazırlayabileceğiniz, fazla malzemeler kullanmadan yapabileceğiniz bir tatlı. Tadıyla sizi baymayacak tavuk göğsü tatlısı sütlü tatlı severlerin gönlünü kazanacak. Mutfakta deneyimi olmayan birinin bile rahatlıkla yapabileceği yalancı tavuk göğsü tatlısına katacağınız şık bir sunum ile masanızın parlayan yıldızı olacak. Büyük küçük herkesin çok seveceği yalancı tavuk göğsü tatlısını deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi İçin Malzemeler

125 g tereyağı (isteğe göre margarin ile de karıştırabilirsiniz)

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 lt süt

1 paket vanilya

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi Yapılışı