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Diyalog TV’nin Erdoğan’a hakaret içerikli yayınına RTÜK’ten şok karar

30 Nisan 2020
diyalog TV

Türkiye’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu “KKTC merkezli kanalın yayın iletimi durduruldu” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamasında ülkemizde faaliyet gösteren Diyalog TV’nin yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi.

Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı Diyalog TV’de yayınlanan “Dünyaya Bakış” programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un bazı ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

 

İşte o açıklama:

KKTC merkezli kanalın yayın iletimi durduruldu

Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı Diyalog TV’de yayınlanan “Dünyaya Bakış” programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un bazı ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

KKTC merkezli Diyalog TV’nin 6112 sayılı Kanun’un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi.

Kaynak: AA



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