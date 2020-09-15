Yaklaşık 10 bin ördek Tayland’ın tarlalarını ‘işgal etti’

Pirinç hasadının tamamlandığı Tayland’da, tarlada kalan salyangoz gibi bitki zararlılarına karşı mücadele etmek amacıyla yaklaşık 10 bin ördekten oluşan bir ‘ordu’ göreve çağrıldı.

Tayland’da çiftçiler arasında geleneksel hale gelen yöntem uyarınca yaklaşık 10 bin ördek, ürünlere zarar verecek böceklerle mücadele için hasadın tamamlandığı tarlalara salındı.

‘Ped lai thoong’ yani ‘tarla kovalayıcısı ördekler’ diye anılan bu yöntem için üreme çiftliklerinden getirilen hayvanlar, önümüzdeki birkaç ay boyunca tarla tarla gezecek. Beş ay sürecek ‘özgürlükten’ sonra ördekler, üremeleri için yeniden çiftliklere gönderilecek.

Dünyanın en büyük ikinci pirinç ihracatçısı olarak bilinen Tayland, bu yıl birçok yetiştirme alanını etkileyen uzun süreli bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı.

Böcek ilaçlarının tarıma ve doğaya verdiği zararı önlemek için ekili alanlarda ördeklerin yardımına başvurulması yaygın görülen bir yöntem. Bu yöntem Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Tayland, İran ve Fransa gibi ülkelerde de kullanılıyor.