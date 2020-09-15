Han: Tecavüzcüler ya idam ya da hadım edilmeli

Pakistan’da geçen hafta yaşanan toplu tecavüz olayına ilişkin konuşan Başbakan İmran Han, bu tür suçlar için idam ya da kimyasal hadım cezasının uygulanması gerektiğini söyledi. Han, AB’nin cezalarına maruz kalmamak için hadımın daha iyi bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Geçen hafta bir kadının toplu bir şekilde tecavüze uğradığı Pakistan’da Başbakan İmran Han, cinsel suçları işleyenlerin idam edilmesi ya da kimyasal olarak hadım edilmesi gerektiğini savundu.

Kadın tecavüzcülerine ‘ibretlik cezaları’ isteyen Han, suçluları saldırıda bulundukları yerde asılmakla cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ancak idam cezasının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) tarafından cezalandırılmasına neden olacağını, bu yüzden kimyasal hadımın daha iyi bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Han, “Bence kimyasal hadım olmalı. Birçok ülkede uygulandığını okudum. Cinayetler derecelendirilir. Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden diye. Bu da derecelendirilmeli ve birinci dereceden (cinsel suçlar) olanların cezası hadım olmalı” ifadelerini kullandı.

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Bir kadın iki çocuğunun gözlerinin önünde tecavüz uğramıştı

Geçen hafta meydana gelen olayda, iki çocuğunun gözlerinin önünde silah zoruyla arabasından sürüklenen kadına tecavüz edilmişti. Olay ülkede ciddi tepkilere neden olmuştu.

Lahor kenti yakınlarındaki karayolu üzerinde yakıtı biten kadın, kendini arabaya kilitleyip yardım çağırsa da bir grup adam, arabanın camını kırıp kadını silah zoruyla araçtan çıkarıp tecavüz etmişti.

Shafqat Ali ve Abid Malhi adındaki iki kişiyi asıl şüpheli olarak gözaltına alan polis, Ali’nin DNA’sının suç mahallinde bulunan örneklerle eşleştiğini açıklamıştı.

Polis şefi kadını suçlamıştı

Öte yandan, aktivistler, yalnız olarak ve yanında erkek olmadan dışarıya çıkan kadını suçlayan Lahor polis şefi Umar Sheikh’in görevden alınmasını talep ediyor. Polis şefi daha sonra kadını sorumlu tutma niyetinde olmadığını iddia ederek özür dilemişti.

Pakistan’da cinsel taciz ve kadına yönelik şiddet yaygın olsa da toplu tecavüz olaylar çok nadir yaşanıyor.

Ülkede ‘namus cinayetleri’ adı altında her yıl yaklaşık olarak bin kadın öldürülüyor.