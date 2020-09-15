Almanya, ABD ve Çin’den kritik corona virüs aşısı açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkedeki ilk corona virüs aşısını birkaç hafta içinde onaylayabileceğini söyledi.

Dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs pandemisi(Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 30 milyona, ölü sayısı ise 935 bine yaklaşırken üç ülkeden geliştirdikleri corona virüs aşılarıyla ile ilgili kritik haber geldi. Almanya’da aşı çalışmalarının düzenleyici otoritesi Paul Ehrlich Institute, Covid 19 aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda veya 2021’in başlarında gelebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise ülkedeki ilk corona virüs aşısını birkaç hafta içinde onaylayabileceğini söyledi. Bununla birlikte, Çin geliştirdiği aşıların halkın kullanımına Kasım ayıda açabileceğini bildirdi.

Paul Ehrlich Ensitüsü’nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine corona virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgli ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021’in başında gelebileceğini açıkladı.

Bununla birlikte Klaus Cichutek, aşının değerlendirilirken tüm prsedörlerin normal süreçte işleyecini ve diğer aşılardan daha az kapsamlı incelenmeyeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise “Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz” dedi.

TRUMP: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE CORONA VİRÜS AŞISI ONAYLANABİLİR

“Fox&Friends” programına yaptığı açıklamada, Warm Spped Operasyonu’na değinen ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs aşısının birkaç hafta içinde onaylanabileceğini açıkladı. Başkan Trump, açıklamasında, “Bunu politik nedenlerden dolayı yapmıyorum. Aşının hızlı bir şekilde kullanılmasını istiyorum. Aşı için yıllarca bekleyemezsininz. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi ile birlikte süreci hızlandırdı. Aşıya birkaç hafta içinde sahip olabilirriz. Ancak, bu süre 4 hafta da olabilir sekiz hafta da… Birçok harika şirkete sahibiz” ifadelerini kullandı.

Warp Speed ​​Operasyonu, Mart ayında Trump yönetimi tarafından Covid-19 aşılarının ve tedavilerin geliştirilmesini, üretimini ve dağıtımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Trump yönetimi tarafından başlatılatıldı.