Gürkut: Bu sorumluluğu alamayacaksanız, yapmanız gereken bellidir

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19’da yaşanan gelişmeler ile ilgili yönetimin durumun ciddiyetini kavramadığını ve hiçbir uyarıya kulak vermediğini ifade etti.

Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarını şahıslara özel kararlar üretip uygulamalar yapmayı bırakıp tüm toplumun sağlığını koruyacak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu sorumluluğu alamayacaksanız, yapmanız gereken bellidir” dedi.

Gürkut’un açıklaması şöyle:

“Pandemi tüm dünyada can almaya devam etmektedir. Ülkemizde ilk dönemde toplumun büyük özveri ve uyumunun da katkısı ile ciddi bir başarı sağlanmışken son dönemde vakalar artmıştır.

İhtiyacımız olan durumu tam olarak tespit edecek ve ciddiyetle yaklaşacak bir yönetimdir. Yönetimin durumun ciddiyetini kavramadığı ve hiçbir uyarıya kulak vermediği de görülmektedir. Halkın sağlığının korunması, ülkenin daha fazla zarar etmemesi için, pandemi yönetiminde yetkiyi elinde bulunduran Sağlık Bakanlığını ciddiyete, bilimsel zeminde kararlar üretmeye, sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarını şahıslara özel kararlar üretip uygulamalar yapmayı bırakıp tüm toplumun sağlığını koruyacak şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu sorumluluğu alamayacaksanız, yapmanız gereken bellidir.”