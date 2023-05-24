Yağmurlu hava salı gününe kadar devam edecek

Ülkede salı gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Hafta sonu sıcaklık 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge 25-31 Mayıs tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve cuma günü parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu; hafta sonu ve pazartesi parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece, cumartesi ve pazar günleri 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.