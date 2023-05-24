Alayköy'de temeli olmadığı tespit edilen ev mühürlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Alayköy’de temeli olmadığı tespit edilen ev mühürlendi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, kent sınırları içerisinde yaptığı denetimlerle kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Belediye ekiplerince Alayköy’de gerçekleştirilen denetimde temeli olmayan, belediyeden hiçbir izni alınmayan bir ev tespit edilerek mühürlendi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi, kent sınırları içerisinde yaptığı denetimlerle kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi ekiplerince Alayköy’de gerçekleştirilen denetimde temeli olmayan, belediyeden hiçbir izni alınmayan bir ev tespit edilerek mühürlendi.


Gönyeli Alayköy Belediyesi İmar ve Zabıta Şubeleri yaptıkları incelemede gerekli yasal işlemleri başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların hayatını riske atacak hiçbir konuda geri adım atılmayacağı da vurgulandı.

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