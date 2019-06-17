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Yağışlı hava hafta boyunca etkili olacak

17 Haziran 2019
YAGIŞ

Yağışlı hava hafta boyunca etkili olacak. Meteoroloji, yağışlı havanın hafta boyunca etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 18-24 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak, perşembe gün yer yer sağanak bekleniyor. Cuma günü parçalı ve az bulutlu geçecek, cumartesi yer yer sağanak olacak. Hava, pazar ve pazartesi açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 31 ile 34, sahillerde 27- 30 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden ortak kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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