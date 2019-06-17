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ABD’de polisin siyah aileyi vurmakla tehdit etmesi üzerine belediye başkanı özür diledi

17 Haziran 2019
abd - police - polis

ABD’nin Phoenix şehrinde belediye başkanı, polisin siyah bir aileyi vurmakla tehdit etmesi nedeniyle resmen özür diledi.

ABD’nin Arizona eyaletinde geçen ay yaşanan olay polis şiddetini tekrar tartışmaya açtı. Dravon Ames ve Iesha Harper adlı çiftin 4 yaşındaki kızları bir mağazadan elinde bir oyuncak bebek ile çıkınca hırsızlık iddiasıyla arkalarından polis çağırıldı. Çift oyuncağı fark etmediklerini söyledi.

Ancak videoya alınan olayda, ailenin aracını durduran iki polisin silahlarını çekerek aileye doğrulttuğu, araçta bulunanlara ellerini başlarının üstüne koyarak dışarı çıkmaları için bağırarak birçok defa talimat verdiği ve ölümle tehdit ettiği görüldü.

HAMİLE KADIN: BENİ ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE VURACAĞINI DÜŞÜNDÜM

Hamile olan ve iki küçük çocuğuyla araçtan çıkan Iesha Harper’a kelepçe takıldı, Dravon Ames ise benzer şekilde kelepçelenmeden polisler tarafından tekmelendi.

Harper, CNN’e yaptığı açıklamada, “Beni gerçekten çocuklarımın önünde vuracağını düşündüm” dedi.

‘TAMAMEN YAKIŞIKSIZ, MESLEK KURALLARINA AYKIRI’

Görüntüler kamuoyunda tepki yaratırken, yaklaşık bir ay sonra Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego’dan özür açıklaması geldi.

Polislerin tutumunu ‘tamamen yakışıksız ve açıkça meslek kurallarına aykırı’ olarak niteleyen Gallego, “Bu davranışın kabul edilebilir olmasına herhangi bir biçimde yaklaşan hiçbir durum olamaz. Ben de bir anne olarak, çocukların böylesine korkutucu bir durumda bırakıldığını görmek üzüntü vermenin de ötesinde” dedi.

Gallego, “Ailenin yaşadığı bu durum nedeniyle son derece üzgünüm ve toplumumuzdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gallego ayrıca güvenlik görevlilerinin vücut kamerası taşımasına yönelik uygulamaya hız verdiklerini de söyledi.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar polislerin masa görevine geri çekildiği belirtildi.

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