Kıbrıs

Yağışlı hava geliyor

18 Ekim 2019
Yağışlı hava - sağanak yağış uyarısı

KKTC’de yarından itibaren gelecek cumaya kadar gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hafta ortasında sıcaklıklar 4 derece kadar düşecek.En yüksek sıcaklık 32, en düşük 25 santigrat olacak.

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı. Dairenin, 19 – 25 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava yarından cumaya kadar etkili olacak.

Hava genellikle sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısı 29 – 32, ikinci yarısı 25 – 28 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Ömer Faruk Tekbilek ile 10. yıl konseri”ne ev sahipliği yaptı

18 Ekim 2019

Bağımsızlık Yolu su baskınlarından Girne Belediyesi’ni sorumlu tuttu

18 Ekim 2019

Ölümlü çarpışmanın sanığına 1 yıl hapis

18 Ekim 2019
Elektrik

Lefkoşa’da elektrik kesintisi yapılacak

18 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]avadiskibris.com
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı