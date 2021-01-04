Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı

Pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kapsamında; KKTC’de geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresi ile bulunan kişiler, 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak.

Covid 19 salgınından dolayı vaka sayılarının artması nedeniyle , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, KKTC’ye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurtdışına çıkış yapamayan çalışanlar için Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde değişiklik yapılmıştır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 30. Maddesinin 21. Fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında:

– KKTC’de ikamet izni ile kalan ancak Esas Tüzüğün 30.maddesinin 1. , 2. ve 5. fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin,

– Son işyerinde 6 aydan az çalışmış olup , çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,

– Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,

– 2020 Yabancılar ve Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup Bakanlığa dilekçe vererek KKTC kimlik kartı ile giriş yapmış ve yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,

– KKTC’ye pasaport ile giriş yapmış ve yasal süresi bitmemiş olan kişilerin

Çalışma Dairesi’ne müracaat ettiği tarih, Bakanlığımız tarafından işe başlama tarihi kabul edilerek, 28 Şubat 2021 tarihine kadar işlemleri ön izinden muaf tutularak yapılabilecektir.