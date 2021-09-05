Yabancı madde saptanan Moderna aşıları toplatılacak

ABD’li ecza devi Moderna ile Japonya’daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

Buna göre yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı geri toplatılacak.

Şişelerde kirlenme tespit edildi

Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, Moderna’nın İspanya’da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya’da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya’daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.