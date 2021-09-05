Dünya

Pakistan’da patlama: 3 ölü, 20 yaralı

5 Eylül 2021
pakistan patlama





Pakistan’ın Belucistan eyaletinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.





Etiketler
5 Eylül 2021


Başa dön tuşu