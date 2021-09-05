Pakistan’da patlama: 3 ölü, 20 yaralı

Pakistan'\u0131n Belucistan eyaletinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere g\u00f6re 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 20 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nPakistan\u00a0yerel bas\u0131n\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, yetkililer, Ketta \u015fehrinde bir yol \u00fczerinde patlama meydana geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nPatlamada ilk belirlemelere g\u00f6re 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 20 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\nYetkililer, patlaman\u0131n intihar sald\u0131r\u0131s\u0131 nedeniyle ya\u015fanm\u0131\u015f olabilece\u011finden \u015f\u00fcpheleniyor.\r\n\r\n\r\n