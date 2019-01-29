Teknoloji

Xiaomi Redmi Note 7, 11 dakikada tükendi

29 Ocak 2019

Çinli Xiaomi’nin yeni telefonu Redmi Note 7 satışa çıktı; ilgi ise beklenenden büyük oldu. Cihaz 11 dakikada tükendi

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, son günlerde 48 MP arka kameraya sahip telefonu Redmi Note 7 ile adından sıkça söz ettiriyor.

Üst segment telefon olmasına karşın oldukça düşük bir fiyat etiketiyle pazara giren cihazın satışa çıkmasıyla 11 dakikada tükendiği açıklandı.

Çin yerel saati ile 10:00’da satışa sunulan Redmi Note 7, beklenenin üzerinde ilgi gördü ve stoklar eridi. Xiaomi, satışa sunulan adet sayısını kamuoyuyla paylaşmazken, cihazın düşük fiyatı ise dikkat çekici. Şirket, 1 Şubat tarihinde Redmi Note 7’leri tekrar satışa sunacaklarını duyurdu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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