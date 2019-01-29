Kıbrıs

“Y2.200K” Adlı fütürist öykü kitabı tanıtılıyor

29 Ocak 2019
“Y2.200K”

Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Dimis Michaelides’in İngilizce dilinde yayımladığı “Y2.200K” adlı bilim kurgusal, savaş karşıtı fütürist öykü kitabını tanıtıyor.

Kitap, Dayanışma Evi’nde yarın saat 18.00’de okuyucuyla buluşacak.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin açıklamasına göre, kitabın içeriğine yönelik özgün tasarımı ve illüstrasyonu, Ümit İnatçı yaptı.

Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin himayelerinde gerçekleşecek gecede kitabın yazarı Dimis Michaelides kitabın tematik ve kurgusal yapısı, Ümit İnatçı ise öykünün içeriğiyle örtüşen tasarım dili hakkında sunum yapacak.

Armida Books Yayınlarından çıkan kitabın birçok uluslararası yazarın ilgisini çektiği ve olumlu eleştiriler aldığı belirtilen açıklamada, fütürist edebiyatın önemli isimlerinden sayılan Bruno Marion “Şaşırtıcı” değişikliklerin olduğu bu zamanlarda, dünyanın daha fazla şair ve sanatçıya ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Taçoy, KTÖS’ü “Kıbrıs konusunda yalana dayalı yaygaralardan vazgeçmeye” davet etti

29 Ocak 2019
elektrik-kesintisi

Yarın Karpaz’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

29 Ocak 2019

Ataoğlu Başkanlığındaki bir ekip Emitt 2019 turizm fuarı’na katılacak

29 Ocak 2019

Haksen başbakanlık önünde açıklama yaptı

29 Ocak 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı