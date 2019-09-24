Xiaomi Mi Mix Alpha tanıtıldı! İşte teknik özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren Xiaomi Mi Mix Alpha, yenilikçi tasarımı ve 108 megapiksellik kamerası ile öne çıkıyor. Xiaomi Mi Mix Alpha teknik özellikleri neler? Xiaomi Mi Mix Alpha teknik özellikleri ve fiyatı!

Uzun zamandır dedikoduları ortada olan Xiaomi Mi Mix Alpha, 24 Eylül 2019’da tanıtıldı. Yenilikçi tasarımı ve üst seviye kamerası ile, teknoloji severleri sevindiren Xiaomi Mi Mix Alpha ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Xiaomi Mi Mix Alpha yüzde 180 civarında ekran kasa oranına sahip olan tek telefon olarak öne çıkıyor. Telefonun kameralar hariç neredeyse her yeri ekran, diyebiliriz. Yani 360 derece ekrana sahip olan bir model.

İşlemci olarak Qualcomm’un günümüzdeki en güçlü işlemcisini kullanıyor. Snapdragon 855+’tan gün alan Xiaomi Mi Mix Alpha, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor.

Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha’nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kameramız 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Büyük bir sensöre sahip olduğu için, düşük ışıklı senaryolarda da kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan sağlıyor.

Diğer iki kamera ise; birisi geniş açı, diğeri de telefoto lens olarak göze çarpıyor. Geniş açılı kamera 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip. Telefoto lens ise 12 megapiksel çözünürlükte f/2.0 diyaframa sahip.

5G desteği de bulunan Xiaomi Mi Mix Alpha,19.999 yuandan satışa sunulacak. Yani bu fiyatı TL’ye çevirdiğimizde yaklaşık 16.000 liraya geliyor.