Kıbrıs

BES: Dipkarpaz Belediyesi üyeleri istifaya zorlandı

24 Eylül 2019
dipkarpaz

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Dipkarpaz Belediyesi ile imzalanan ve hala yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin yargıya taşınması nedeniyle, Belediye Başkanı’nın BES üyelerini istifaya zorladığını savundu.

BES’ten yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun tarafından uygulanmaması ve Coşkun’un toplu iş sözleşmesine aykırı adım atması sonucu durumun yargı sürecine taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, Coşkun’un, yargı sürecinde olan konu hakkında Dipkarpaz Belediyesi emekçilerini tehdit yoluyla BES’ten istifa etmeye zorladığı savunularak, “Üstelik bu tavır bağımsız yargımıza da saygısızlık anlamı taşımaktadır” denildi.

Coşkun’a tavırlarına son vermesi çağrısında bulunulan açıklamada, “Aksi takdirde Belediye Emekçileri Sendikası’nın tavrı, Coşkun’un duruş ve tavrından çok daha sert olacaktır. Sayın Başkan yargıya ve yasalara saygı duymayı öğrenmelidir” ifadelerine yer verildi.

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