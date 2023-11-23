X/Twitter'ın eski özelliği geri geliyor: Başlıklar tekrar gözükecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Kasım 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sosyal Medya

X/Twitter’ın eski özelliği geri geliyor: Başlıklar tekrar gözükecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Twitter X

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda X yani eski adıyla Twitter’da kullanıma sunduğu kartlı paylaşım özelliğinin kaldırılacağını ve  önceden olduğu gibi link ile ilgili başlıkların gösterileceğini açıkladı.

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Tags:'TwitterBaşlıkx
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