Whatsapp’ın beta sürümüne yeni emojiler ve animasyonlu çıkartmalar eklendi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni özellikler ve iyileştirmelerle kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor. Facebook, WhatsApp’ın beta sürümüne yeni bir emoji seti ve animasyonlu çıkartmalar ekledi.

Facebook’un sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın beta sürümüne bazı yenilikler getirildi. Yeni güncelleme, birçok farklı emojiyi ve hareketli çıkartmaları içinde barındırıyor.

2.19.110 sürüm numarasıyla yayımlanan güncelleme, WhatsApp’in Doodle UI adlı yeni arayüzüne de bazı iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte WhatsApp’te çokça kullandığımız emojiler de köklü bir değişime gidiyor.

Güncellemenin en büyük yeniliği ise animasyonlu çıkartmalar. Animasyonlu çıkartmalar bir süredir Facebook Messenger başta olmak üzere birçok uygulamada karşımızdaydı ancak hiçbir zaman WhatsApp’in kendi animasyonlu çıkartmaları olmamıştı. Bildiğiniz üzere WhatsApp’te bu özelliğin yerini GIF eklentisi tutuyordu. Fakat GIF’ler de otomatik olarak oynatılamadığı için bekleneni veremedi.

Beta sürümüne gelen animasyonlu çıkartmaların bir diğer artısı ise masaüstü sürümde de kullanılabilir olması. Bahsi geçen bu yeniliklerin ne zaman WhatsApp’in ana sürümüne geleceği henüz bilinmiyor.

Kaynak : WEBTEKNO